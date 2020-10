ufficiale Novara, a centrocampo ecco il prestito di Firenze dalla Salernitana

Il Novara rinforza la propria mediana con l'innesto di Marco Firenze, prelevato in prestito dalla Salernitana. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club piemontese:

"La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo di Marco Firenze.

Il centrocampista, classe 1993, nato a Genova e cresciuto calcisticamente nella Sampdoria e nel Parma, si afferma in Serie B come un calciatore duttile nel suo ruolo, capace di spaziare in tutte le posizioni nel centro del campo. Esalta le sue qualità in serie cadetta dove conta più di 70 presenze tra Crotone, Pro Vercelli, Salernitana e Venezia, sono più di 100 quelle tra i professionisti con 25 reti segnate".