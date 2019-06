UFFICIALE: Novara, si dividono le strade con Viali

Il Novara attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha comunicato che non rinnoverà il contratto del tecnico William Viali in scadenza a fine giugno. L’allenatore era arrivato la scorsa estate alla guida del club per poi essere esonerato il 19 febbraio e richiamato il 5 maggio per i play off venendo eliminato dall’Arezzo al secondo turno.