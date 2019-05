© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Dopo quattro stagioni le strade dell’Olbia e del direttore sportivo Pierluigi Carta si separano. Lo annuncia il club sardo sul proprio sito ufficiale. Carta era arrivato nell’inverno del 2015 conquistando subito la promozione in Serie C e poi ha contribuito a tre salvezze consecutive e alla valorizzazione di diversi giovani.

“Ho maturato la decisione di percorrere una strada diversa da quella dell'Olbia a partire dalla prossima stagione. Alla base di questa scelta c'è la consapevolezza di essere arrivato alla fine di un percorso professionale e umano che per me è stato ricco di insegnamenti e soddisfazioni personali. - spiega Carta sul sito ringraziando la piazza e la società - Resterò per sempre legato a questo club e a questa città. All'Olbia ho dato, ma dall'Olbia e da Olbia ho soprattutto ricevuto tanto. Qui lascio rapporti consolidati e nuove amicizie. Ringrazio anzitutto il presidente Alessandro Marino, così come i dirigenti e i collaboratori che con professionalità e attaccamento hanno dato un fondamentale contributo alla causa e tutte quelle persone che in questi anni hanno supportato con passione la squadra".