Fonte: http://www.olbiacalcio.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

La Società rende noto di aver formalizzato l'intesa raggiunta con il giocatore Maarten Van der Want per il rinnovo del contratto. L'accordo avrà durata biennale e sarà valido al 30 giugno 2021.

Arrivato in Sardegna nell'estate 2015 dopo l'esperienza all'Entella nel campionato Primavera, Van der Want ha disputato in carriera con l'Olbia 35 presenze tra i campionati di Serie D e Serie C e la Coppa Italia di Serie C. La stagione alle porte, targata 2019/2020, sarà così la sua quinta consecutiva in maglia bianca.