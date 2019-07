UFFICIALE: Padova, arriva Rondanini dalla Cremonese

Fonte: padovacalcio.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Calcio Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato del difensore Ivan Rondanini dall’U.S. Cremonese. Il giocatore si trasferisce al Padova a titolo definitivo sottoscrivendo un contratto biennale.

Ivan Rondanini nasce a Cuggiono (Milano) il 10/04/1995 ed è un difensore di 181 cm per 76 Kg.

Rondanini cresce calcisticamente nel settore giovanile del Milan dove rimane fino al gennaio 2016, quando passa al Savona in Serie C: conclude la sua prima annata tra i professionisti con 9 presenze all’attivo ed 1 rete messa a segno. Nel 2016/2017 viene acquistato dalla Robur Siena in Serie C disputando 17 gare nella prima stagione e 24 nella seconda, dove mette a segno 3 reti. Nel 2018/2019 lo nota il Brescia che lo acquista e lo porta in Serie B. Nella sessione invernale del calcio mercato si trasferisce, sempre in cadetteria, alla Cremonese.