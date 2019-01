© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo terzino della Cremonese Ivan Rondanini ha parlato così in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Arrivo in grigiorosso con la voglia di dare il massimo per questa maglia e per dimostrare di poterci stare in questa Serie B. La scelta personale è stata semplice, appena saputo dell’interessamento della Cremonese ho voluto fortissimamente il trasferimento. Quella grigiorossa è una società solida e la squadra ha potenzialità importanti. - continua Rondanini come riporta il sito del club grigiorosso - Sono qui per migliorare, sia a livello tattico sia tecnicamente e spero di ritagliarmi spazio in una categoria tanto importante. Gli infortuni forse mi hanno fatto perdere un po’ di tempo in passato, ma mi hanno fortificato. Così come fondamentale è stata l’esperienza di Siena. Il numero 2? Non sono legato a nessun numero in particolare, ma questo mi piace particolarmente. È il numero che da sempre identifica i terzini”.