UFFICIALE: Pistoiese, Francesco Cerretelli ceduto al Gavorrano

La US Pistoiese 1921 comunica di aver provveduto in data odierna al trasferimento al Gavorrano (Serie D) a titolo temporaneo del giocatore Francesco Cerretelli nato a Firenze il 21/01/2000. Il giovane centrocampista militava nella società arancione dal gennaio 2018 proveniente dallo Scandicci in cui fece registrare 20 presenze in Serie D, mentre in maglia arancione ha totalizzato tre presenze nel campionato di Serie C 2017/2018. Nella corrente stagione conta una presenza in campionato, una in Coppa Italia Serie C ed una in Coppa Italia Serie A. A Francesco ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrata la società rivolge un sincero in bocca al lupo.