UFFICIALE: Pontedera, arriva Visconti a titolo definitivo

Fonte: http://www.uspontedera.it/

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto l’accordo con la società Novara calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del giocatore Pietro Visconti. Il terzino sinistro sarà domani mattina in sede al Mannucci per firmare il contratto e partire con la squadra per la trasferta di Olbia.