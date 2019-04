UFFICIALE: Pro Patria, Ghioldi firma fino al 2022

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Pro Patria comunica che, in data odierna, il calciatore Filippo Ghioldi ha firmato un contratto che lo legherà alla Società fino al 30 Giugno del 2022. Per il centrocampista classe 1999 si tratta del primo contratto da professionista in carriera.

"Filippo può essere considerato un vero e proprio tigrotto" - si legge nella nota ufficiale dei bustocchi - "Ha indossato per la prima volta la maglia biancoblu ben 7 anni fa. 5 anni di Settore Giovanile e poi il salto in Prima Squadra dove ha contribuito alla vittoria del campionato, alla conquista dello Scudetto di Serie D e al traguardo playoff della Stagione in corso. Un segnale di continuità per Aurora Pro Patria 1919 che conferma di voler proseguire il percorso della valorizzazione dei giovani prodotti del vivaio, sposando totalmente quanto sottolineato e auspicato di recente dalla Lega Pro".