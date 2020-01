© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il difensore Alessio Marcone. La Società augura ad Alessio le migliori fortune per la nuova esperienza calcistica che andrà ad affrontare, nella speranza di ritrovarlo in biancoblu già per la prossima Stagione Sportiva.