Montevarchi, colpo in mezzo al campo. Arriva l'ex Ascoli Carpani

Colpo in mezzo al campo per il Montevarchi che ha tesserato il centrocampista Gianluca Carpani, classe '93, lo scorso anno in forza al Fano, ma con un passato anche in Serie B con la maglia dell'Ascoli con cui ha collezionato 71 presenze segnando quattro reti. Carpani ha inoltre vestito, in Serie C, anche le maglia di Sambenedettese e Rieti per un totale di 116 presenze e 10 reti in terza serie.