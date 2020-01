Erik soon . L'Inter chiude il colpaccio del 2020: il racconto delle ultime 24h

Già nella serata di ieri Inter, Tottenham ed entourage di Christian Eriksen avevano (più o meno) trovato la quadra. Il simposio andato in scena in via Montenapoleone a Milano fra Marotta, Ausilio e l'intermediario della trattativa Frank Trimboli nella tarda serata di ieri ha limato...