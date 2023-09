ufficiale LFA Reggio Calabria, non solo Barillà. Tornano anche Girasole e Salandria

Continua la campagna di rafforzamento della LFA Reggio Calabria (club nato sulle ceneri della Reggina) che dopo aver annunciato il ritorno dell’esperto Antonino Barillà ha comunicato altri due arrivi come quelli di Francesco Salandria, centrocampista classe ‘98, e Domenico Girasole, difensore classe 2000. Per entrambi si tratta di un ritorno essendo cresciuti nelle giovanili del club amaranto. Questi i due comunicati:

"LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Salandria che si lega al club con un contratto biennale. Un altro “figlio del Sant’Agata” torna a calcare i campi del Centro Sportivo che l’ha visto protagonista sin dal settore giovanile. L’amore verso questa maglia non conosce categoria per Francesco protagonista nella salvezza in Lega Pro conquistata ai play out nella stagione 2014/15. Dopo le esperienze con Akragas e Matera, Francesco torna a vestire l’amaranto per due stagioni (2018/2020) prima delle esperienze con Catania, Viterbese, Lamezia, Cavese e Fidelis Andria".

"LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Domenico Girasole che si lega al club con un contratto biennale.

Classe 2000, per Domenico è un ritorno in amaranto essendo cresciuto nel settore giovanile. Nella stagione 2018/19 indossa la maglia del Lanusei in serie D. Successivamente si trasferisce a Casarano e all’AZ Picerno dove colleziona 23 presenze realizzando due reti. Nella stagione 2021/22 approda al Foggia (Lega Pro, 28 presenze) per poi passare al Potenza in Lega Pro dove realizza tre reti in 34 gare".