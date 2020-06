ufficiale Renate, Antonio Obbedio nuovo direttore sportivo della Pantere

vedi letture

Arriva anche l'ufficialità dello sbarco di Antonio Obbedio come nuovo ds del Renate anticipato da TMW. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

La società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver affidato – con decorrenza dal 1 luglio – l’incarico di Direttore Sportivo al Sig. Antonio Obbedio. Nato a Foggia il 17 giugno 1969, dopo una ventennale carriera da centrocampista tra Serie C e Serie B, intraprende il percorso da diesse al Teramo nella stagione 2010/2011, passando poi per Ancona, Savoia, Lucchese (Serie C) ed infine Messina (Serie D). Nella passata stagione, con il club toscano sull’orlo del fallimento, Obbedio è stato uno dei protagonisti della straordinaria ed insperata salvezza rossonera. L’A.C. Renate riserva un caloroso benvenuto al nuovo Direttore Sportivo, a cui augura buon lavoro in vista di questa nuova esperienza in nerazzurro.