UFFICIALE: Renate, rinnovo fino al 2022 per il centrocampista Kabashi

Fonte: acrenate.it

La società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Elvis Kabashi. Il centrocampista classe 1994, fin qui fondamentale nell’economia del gioco nerazzurro, con un bottino di 3 reti – tra campionato e Coppa Italia – in 18 presenze ufficiali, ha sottoscritto un nuovo contratto con il club nerazzurro, a cui si legherà fino al 30 giugno 2022.