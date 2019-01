TMW - Empoli, contatti per Lazaar

Non solo il Genoa su Achraf Lazaar. Il terzino del Newcastle è un’idea dell’Empoli, contatti in corso. In Toscana Lazaar ritroverebbe Iachini cui ha lavorato a Palermo. Una possibilità che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. L’Empoli pensa a Lazaar. E il Genoa...