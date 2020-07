ufficiale Sales è un nuovo giocatore del Monopoli. Contratto fino al 2022

Attraverso una nota ufficiale, il Monopoli comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Sales.

Il club ha depositato in Lega il contratto preliminare che permetterà al neo acquisto del Gabbiano di iniziare la preparazione con il gruppo, poi, a partire dal 1 settembre (data in cui aprirà il mercato), sarà automaticamente tesserato. Contratto fino al 30 giugno 2022.

“Tutti mi hanno sempre parlato bene del Monopoli e di Monopoli, non appena ho avuto l’opportunità di vestire questa maglia non ci ho pensato due volte, anche perché ritrovo con grande piacere mister Scienza, mi ha allenato a Cremona, un professionista vero con calori importanti. Il Monopoli, anno dopo anno, continua a disputare campionati straordinari, cercherò di mettere la mia esperienza al servizio dei miei compagni per proseguire questo percorso di crescita in questa piazza. Ringrazio il Patron Lopez ed il mister per la fiducia riposta in me, darò il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati”. queste le parole del classe '88.