tmw Monopoli, vicino il colpo in difesa: dal Vicenza può arrivare Bizzotto

vedi letture

Vicino un colpo in difesa per il Monopoli: salutato Simone Sales (approdato al Catania) e con Antonio Giosa in procinto di seguirlo, la formazione biancoverde deve tutelarsi nel pacchetto arretrato.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il nome prescelto per un dei due tasselli è quello di Nicola Bizzotto, in uscita dal Vicenza: il classe '90 è a un passo dal club pugliese.