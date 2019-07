UFFICIALE: Sambenedettese, dalla Salernitana arriva in prestito Cernigoi

Terzo colpo via Salernitana per la Sambenedettese dopo Garofalo e Volpicelli. Il club marchigiano comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive di Iacopo Cernigoi, attaccante classe 1995. Il calciatore, che nella stagione 2018/19 ha vestito le maglie di Pisa e Rieti, arriva in rossoblu con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2020.