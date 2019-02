© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il giovane e promettente difensore, classe 1996, Davide Di Pasquale prolunga con la Sambenedettese fino al 2021. Di Pasquale, autore di un ottimo avvio di campionato, si era infortunato gravemente nella trasferta di Verona riportando, dopo uno scontro di gioco, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operato il 17 dicembre scorso dal prof. Raul Zini, ortopedico di fama internazionale in ambito sportivo, sta effettuando le terapie riabilitative, ma per lui la stagione è, purtroppo, finita. ''La società con questo prolungamento di contratto - le parole del presidente Franco Fedeli - vuole far sentire tutta la propria vicinanza al giocatore che stava facendo molto bene prima del grave infortunio. Abbiamo bisogno di lui per il futuro e lo aspettiamo in campo più forte di prima''.