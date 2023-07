ufficiale L'Arezzo si rinforza con un top in difesa. Biennale per Di Pasquale

Dopo le preziose conferme di elementi del calibro di capitan Andrea Settembrini, Fabio Foglia, Giacomo Risaliti, arriva anche un gran colpo in difesa per l'Arezzo, che riesce a strappare alla folta concorrenza l'ormai ex capitano del Foggia Davide Di Pasquale, che ha sottoscritto con il club un accordo biennale con opzione per il futuro.

Ecco il comunicato del club:

"La Società Sportiva Arezzo è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo in amaranto Davide Di Pasquale.

Difensore centrale mancino, classe1996, conoscitore della categoria, Di Pasquale è tra i profili più seguiti della Lega Pro. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Foggia vestendo i gradi di capitano, con i quali è arrivato fino alla finale playoff per la serie B. Cresciuto nel vivaio del Pescara, in carriera ha collezionato oltre 120 presenze in terza serie con le maglie di Sambenedettese e Foggia.

Di Pasquale ha sposato il progetto amaranto con un accordo biennale (scadenza 30 giugno 2025) con un’opzione per il futuro.

Il calciatore dopo la firma avvenuta questa mattina si è unito al resto della squadra nella sede del ritiro di Rigutino.