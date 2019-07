© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Sambenedettese ha comunicato aver raggiunto l'accordo con la Salernitana per il trasferimento in rossoblu, a titolo temporaneo (fino al 30 giugno 2020), dell'attaccante Emilio Volpicelli. Il calciatore, classe 1992, nella prima parte della stagione scorsa ha vestito la casacca della Pro Piacenza (Serie C girone A) per poi approdare a gennaio alla Salernitana.