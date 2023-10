ufficiale Sestri Levante, c'è un nuovo direttore sportivo: annunciato Musa

Il Sestri Levante ha rinforzato lo staff dirigenziale annunciando l'arrivo di un nuovo direttore sportivo. si tratta dell'ex Avellino e Viterbese Musa. Questo il comunicato ufficiale:

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 annuncia Carlo Musa come nuovo direttore sportivo del club. Musa, romano di 33 anni, si è formato partendo dai dilettanti con Lupa Roma e Savoia fino ad arrivare nei professionisti grazie alle esperienze di Avellino, Teramo e Viterbese. Il neo ds corsaro ieri sera era presente allo stadio Dei Marmi di Carrara per assistere a Sestri Levante-Juventus Next Gen.