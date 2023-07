ufficiale Si chiude l'avventura di Emmausso al Picerno. Passa all'ACR Messina

Dopo soli sei mesi (visto il suo arrivo nel gennaio 2023), si chiude l'avventura dell'attaccante classe '97 - per altro ex Primavera del Genoa - Michele Emmausso al Picerno, con il calciatore che passa a titolo definitivo all'ACR Messina, dopo sei presenze collezionate con formazione lucana che ha militato nel Girone C di Serie C.

In attesa della comunicazione della truppa siciliana, circa la durata del contratto del calciatore, riportiamo di seguito il comunicato attraverso il quale il Picerno annuncia l'addio:

"L’AZ Picerno comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso al Messina.

Il Presidente Curcio e il DG Greco augurano a Michele le migliori soddisfazioni per il prosieguo della propria carriera".