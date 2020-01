Fonte: http://siculaleonzio.it/

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Catania il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Emanuele Catania, nato a Catania il 15 marzo 1981. Arriva in bianconero con un curriculum di grande esperienza condito da oltre 460 presenze tra i professionisti. Giocatore in grado di poter ricoprire tutte le posizioni del reparto offensivo, Emanuele Catania nelle ultime cinque stagioni e mezzo ha messo a segno oltre 60 gol con le maglie di Akragas, Siracusa e Catania. In quasi vent’anni di attività Emanuele Catania ha vestito anche le maglie di Acireale, Cosenza, Paternò, Tivoli, Igea Virtus, Tarato, Andria, Potenza, Nocerina, Avellino e Sorrento. Il calciatore è già da subito a disposizione di Giovanni Bucaro.