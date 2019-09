Catania, rosa falcidiata dagli infortuni: rischio emergenza per Camplone

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Mister Tacchi, nella conferenza post gara, lo aveva detto, e gli esami medici gli hanno dato ragione. Il Catania è falcidiato dagli infortuni, e mister Camplone rischia l'emergenza per la prossima di campionato con la Viterbese: Emanuele Catania ha riportato la frattura composta del quarto e del quinto metatarso del piede sinistro, che gli costeranno un mese di stop, mentre Lorenzo Saporetti è vittima di una lussazione del primo dito del piede sinistro. Le sue condizioni saranno attentamente monitorate nel corso della settimana.

Non solo, nelle prossime ore, sono in programma ulteriori controlli per verificare le condizioni di Andrea Esposito, Andrea Mazzarani e Vincenzo Sarno.