UFFICIALE: Sicula Leonzio, in avanti ritorna Bollino

© foto di Giuseppe Scialla

La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bari il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Mauro Bollino, attaccante di 24 anni.

Per Bollino, che si lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2019, si tratta di un gradito ritorno: l’attaccante palermitano è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata che nella stagione scorsa ha portato fino ai play off. Ha segnato 10 gol nella stagione regolare, uno in Coppa Italia Serie C e una rete proprio nel primo turno dei play off a Cosenza, con la Sicula Leonzio in vantaggio fino all’80’ in casa della squadra che poi, dopo aver ribaltato il risultato di quel match, avrebbe intrapreso la corsa verso la serie B. Dopo aver vissuto gran parte del ritiro precampionato con i bianconeri, Bollino a fine agosto del 2018 si è accasato al Bari, in serie D (9 presenze e un gol).

Nella prima parte della sua carriera, cominciata nelle giovanili del Palermo, l’attaccante ha giocato a Pisa, Foggia (due stagioni), Fidelis Andria, Taranto e Paganese, prima di arrivare, nella stagione scorsa, alla Sicula Leonzio e stabilire il suo record di marcature stagionali. Adesso, il ritorno. Per riprendere da dove aveva interrotto.