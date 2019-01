UFFICIALE: Sudtirol, ceduto Costantino alla Triestina

© foto di Andrea Rosito

Il Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Triestina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rocco Costantino, 28enne attaccante abruzzese di Pineto, in provincia di Teramo, che lascia il club biancorosso dopo una stagione e mezza nella quale ha collezionato complessivamente 63 presenze e realizzato 25 gol, di cui 18 in campionato, 3 ai playoff, 2 in Coppa Italia/Tim Cup e 2 in Coppa Italia Lega Pro.