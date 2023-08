ufficiale Taranto, colpo Kanoute per l'attacco: contratto biennale per l'ex Avellino

vedi letture

Serie C

Oggi alle 13:18 Serie C

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Mamadou Kanoute sino al 30/06/2025.

Classe 1993, Kanoute è un esterno che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Avellino ed ha oltre 280 presenze nei professionisti. Tanta esperienza in Italia per l’attaccante senegalese che ha giocato tra le fila di Valle D’Aosta, Ischia, Juve Stabia, Pro Vercelli, Catanzaro, Palermo e Benevento. Con la compagine campana vanta anche due presenze in serie A.

Benvenuto a Taranto Mamadou!