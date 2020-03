ufficiale Triestina, Mazis risolve il contratto per motivi personali. Dopo meno di un mese

"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Leo Joseph Mazis, rapporto sportivo interrotto per motivi personali. Al giovane centrocampista va il nostro più caloroso in bocca al lupo per un prosieguo della carriera e della vita fuori dal campo ricco di soddisfazioni". Con questa nota il club giuliano ha annunciato l'addio dell centrocampista australiano classe 2000 che era arrivato a inizio febbraio dopo essersi svincolato con il Celtic.