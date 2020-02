© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Con una nota ufficiale, la Triestina comunica di aver perfezionato in questi minuti l’ingaggio del calciatore italo-australiano Leo Mazis. Il giocatore ha sottoscritto con gli alabardati un accordo fino al 30 giugno 2021, con opzione esclusiva per un ulteriore prolungamento biennale.

Il classe 2000, nato a Camberra, è un centrocampista molto duttile con caratteristiche offensive: arrivato in Italia a gennaio, dopo un breve periodo di prova con il gruppo di mister Gautieri, è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore della Triestina.