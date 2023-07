ufficiale Triestina, nuovo ritorno in biancorosso di Matosevic. Il portiere firma un triennale

vedi letture

Serie C

Oggi alle 19:14 Serie C

Quarto ritorno a Trieste per il portiere Matosevic. Dopo aver giocato con la maglia biancorossa a livello giovanile, nel biennio 2018-20 e infine nella seconda metà della scorsa stagione lo sloveno torna a difendere i pali della porta giuliana. Questa la nota del club che milita in Serie C.

"US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione a titolo definitivo dal Cosenza del portiere Kristjan Matošević. Matošević, 26 anni, ha sottoscritto con il club un accordo fino al 2026. Per l’estremo difensore sloveno si tratta della quarta esperienza in maglia Triestina, dopo il percorso a livello di settore giovanile, il biennio 2018/20 e la seconda metà del campionato 2022/23".