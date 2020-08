ufficiale Triestina, preso il centrocampista Rizzo

L’U.S. Triestina Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Rizzo. Il giocatore ha sottoscritto in questi minuti un contratto di durata biennale con l’Unione, con scadenza fissata al 30 giugno 2022.

Nato a Messina il 18 marzo 1991, 180 cm di statura per 71 kg, Rizzo è un centrocampista centrale di grande esperienza con spiccate qualità di interdizione, molto ben conosciuto dall’attuale regista alabardato Ciccio Lodi, avendolo affiancato in mediana nella precedente esperienza al Catania. Cresciuto nel settore giovanile del Messina per poi passare alla Primavera della Reggina, con i calabresi esordisce in prima squadra in Serie B nella stagione 2009/2010. Due stagioni e mezzo in prima squadra con i granata, mettendo insieme 90 presenze condite da 3 reti. A gennaio 2013 il passaggio in prestito al Pescara coincide con l’esordio in Serie A, Rizzo colleziona undici presenze rimanendo in Abruzzo anche nella successiva stagione in Serie B (23 gettoni).

La stagione 2014-2015 viene divisa tra la prima parte alla Reggina (in Lega Pro, 14 presenze) e la seconda al Perugia in Serie B (9 presenze, compreso il playoff contro il Pescara). Il campionato 2015/2016 lo vede ancora protagonista in Umbria, collezionando altre 30 partite sempre con la casacca del Perugia. Nel 2016/2017 veste la maglia del Vicenza, sempre in Serie B, mettendo insieme 29 presenze impreziosite da una rete contro il Cittadella. La stagione 2017/2018 lo vede nella prima parte ancora in cadetteria con la maglia della Salernitana, mentre a gennaio 2018 avviene il passaggio al Catania in Lega Pro. In due campionati e mezzo con i rossazzurri colleziona 73 presenze (9 delle quali ai playoff) condite da una rete. 11 presenze in Serie A, 183 in Serie B, oltre 80 in terza serie, un curriculum di valore assoluto per Giuseppe Rizzo, cercato anche da club di categoria superiore e da oggi nuovo tassello ‘da battaglia’ del centrocampo alabardato.