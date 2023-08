ufficiale Triestina scatenata sul mercato: torna Celeghin dal Como

"US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’ingaggio del centrocampista Enrico Celeghin.Celeghin, classe ’99, arriva a titolo definitivo dal Como 1907 e ha sottoscritto con la Triestina un contratto biennale.

Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Torino, ha conquistato in granata la Coppa Italia Primavera 2017/18, approdando poi al Como e contribuendo al doppio salto dei lariani dalla Serie D alla Serie B. Nel campionato 2021/22 ha militato nel Renate in Lega Pro, totalizzando 37 presenze tra campionato, Coppa Italia e playoff, andando a segno quattro volte e servendo due assist. L’ultima stagione è stata divisa tra Como in Serie B (7 presenze) e Triestina, mettendo insieme in alabardato 16 presenze e un assist. Bentornato a Trieste, Enrico".