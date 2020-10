ufficiale Turris, torna il giovane attaccante Salazaro

La S.S. Turris Calcio comunica l'acquisizione, a titolo definitivo, del giovane calciatore Oscar Salazaro, classe 2001.

L'attaccante con caratteristiche da prima punta si era già messo in evidenza, nelle passate stagioni, nel settore giovanile corallino. Rientra alla base dopo un'esperienza a Malta tra le fila dell'Hamrun Spartans ed una seconda parte della scorsa stagione trascorsa a Gragnano in Eccellenza prima dell'interruzione dei campionati.

Salazaro va ad infoltire la schiera degli attaccanti e degli "under" della rosa a disposizione di mister Fabiano. "Sono felicissimo di rientrare alla base - dichiara il giovane centravanti - e ringrazio la dirigenza della Turris. Proverò a dare il massimo per essere parte integrante del gruppo in un contesto importante e stimolante come quello della Lega Pro".