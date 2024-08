Ufficiale Legnago Salus, Elian Demirovic arriva a titolo temporaneo dalla Juve Stabia

F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Juve Stabia per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elian Demirovic.

Centrocampista sloveno, classe 2000, il giocatore è arrivato in Italia a 17 anni, scoperto dall’Inter nel suo Paese, dove giocava nel BIlje dopo l’esperienza con il Gorica, che lo inserisce nel proprio Settore Giovanile.

Nella stagione 2019-’20 gioca in prestito alla Primavera del Chievo, facendo poi rientro alla base nerazzurra, e da lì trasferirsi a titolo definitivo alla Fermana, in Serie C, giocando anche uno scampolo di gara nella sfida d’andata contro il nostro First Team (finì 2-1 per i marchigiani padroni di casa).

Lascia quindi momentaneamente la Penisola tricolore per trasferirsi in Croazia, all’Orijent Rijeka, per poi tornare “a casa”, al Primorje.

Ripassa il confine un anno fa, quando si accasa alla Virtus Verona; l’ottimo campionato disputato con i “cugini” di Borgo Venezia attira le attenzioni della Juve Stabia, con cui inizia la preparazione estiva, prima di trasferirsi in riva al Bussè.