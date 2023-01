ufficiale Viterbese, si cambia anche in panchina. Esonerato Pesoli

Dopo l'addio con Oscar Magoni, in casa Viterbese si cambia anche in panchina: è stato infatti esonerato Emanuele Pesoli.

Ecco la nota:

"La Us Viterbese 1908 comunica di aver sollevato Emanuele Pesoli dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. La società desidera esprimere la massima gratitudine a Mister Pesoli ed al suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati fin dal giorno del loro arrivo a Viterbo a cominciare dal grande lavoro svolto con la squadra Primavera e la vittoria del campionato nella passata stagione.

A Pesoli e al suo staff i migliori auguri per il prosieguo della carriera".