Ufficiale Un altro ex Ternana per Lucarelli. Il Catania tessera Peralta: ha firmato fino al 2026

Dopo Ivan Kontek in difesa il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ritrova un altro suo giocatore dei tempi di Terni come Diego Peralta. Questa la nota della società siciliana:

"Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Foggia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Peralta, nato a Livorno il 27 settembre 1996. Dall'inizio della scorsa stagione poi conclusa con la finale playoff di Serie C alla prima parte del torneo in corso, il ventisettenne, capace di ricoprire più ruoli tra centrocampo ed attacco, ha collezionato con la formazione pugliese 68 presenze impreziosite da 8 reti e 13 assist.

In precedenza, Peralta ha vissuto un biennio con la Ternana giocando 48 partite e firmando 9 gol agli ordini di mister Lucarelli: con gli umbri ha vinto il campionato di Serie C e la Supercoppa di categoria. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha esordito tra i professionisti con il Pisa nel 2015/16, conquistando con i compagni la promozione in B attraverso i playoff. Tra i cadetti, sommando le annate con i nerazzurri e con i rossoverdi, ha disputato complessivamente 50 gare. Al suo attivo anche la parentesi spagnola con l'Extremadura ed ulteriori esperienze in Serie C con Novara e Olbia.

Il neo-rossazzurro si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026".