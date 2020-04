V. Francavilla, Fernandez: "Difficile parlare di calcio ora. Ma serve una soluzione comune"

Il direttore sportivo della Virtus Francavilla Mariano Fernandez ha parlato al Corriere dello Sport in vista dell'assemblea di Lega Pro di oggi: “Credo che sia una situazione particolare e spero che questa volta si trovi una soluzione comune per il bene del calcio e della Serie C. - spiega Fernandez – Spesso si guarda solo ai propri interessi, ma ora non è il caso. I calciatori hanno voglia di tornare in campo, ma dal mio punto di vista parlare oggi di calcio mi sembra assurdo, viste le condizioni del mondo".