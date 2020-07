V. Verona, Fresco sulla nuova stagione: "Prima la salvezza poi proveremo a centrare i playoff"

Primo giorno della stagione 2020/2021 per la Virtus Verona. In conferenza stampa ha preso la parola il presidente-allenatore del club rossoblu Luigi Fresco: “Finalmente siamo partiti, sarà una stagione molto bella e molto importante. Sarà importanti salvarci subito e poi cercare di arrivare ai playoff. Stiamo valutando diversi giocatori nuovi, stiamo facendo la rosa pian pianino, tenendo sempre presente che con le rose a 22 giocatori le scelte vanno ponderate bene. E’ la quarta volta che ci accingiamo ad iniziare il campionato di Lega Pro. Ci abbiamo sempre creduto tanto e tenuto tanto a giocare in C: è una categoria superiore ed è un campionato impegnativo. L’anno scorso avevamo un girone che era quasi una B2 e ce la siamo giocata alla grande, al lockdown eravamo a un punto dai playoff e a cinque sui playout. Abbiamo fatto risultati importanti e di prestigio, anche con squadre di livello. E’ stato l’anno in cui abbiamo fatto meno fatica. Questo è un incontro eccezionale in quanto ci sono ospiti straordinari: il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che si sta battendo per il credito d’imposta ed è fiancheggiato dal Segretario Generale Emanuele Paolucci”.