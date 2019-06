Venezia, se sarà Serie C si pensa a Calori per la panchina

© foto di Federico De Luca

In attesa di una possibile riammissione in Serie B, il Venezia sta valutando diversi profili per la panchina arancioneroverde. Tra i papabili, secondo quanto riportato da trivenetogoal.it, in caso di permanenza in C, ci sarebbe anche Alessandro Calori. Proprio in Laguna Calori ha chiuso la sua carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore, come vice di Julio César Ribas.