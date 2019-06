Venezia, Zampano: "2 anni e mezzo fantastici. Vi auguro il meglio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il terzino Giuseppe Zampano con un post sul proprio profilo Instagram ha salutato la piazza di Venezia, dove ha militato per due anni e mezzo, dicendosi rammaricato per un epilogo (la retrocessione in Serie C) che lascia l’amaro in bocca: “Non sono un ragazzo di tante parole quando accadono certe cose....possiamo stare qui a scrivere per ora ma non avrebbe senso ..voglio solo dire che in questi 2 anni e mezzo sono stato davvero bene. Mi sono sentito a casa come in una famiglia e questo per un calciatore è il massimo che si possa desiderare!! Ci aspettavamo un altro finale di stagione, ovvero quello sancito con la vittoria a Carpi ma cosi non è stato! C’è tanto rammarico e dispiacere, queste sono emozioni che comunque ti segnano e ti fanno crescere oltre che a livello calcistico, pure nella vita, come uomo! Non mi dilungo... Auguro che il Venezia torni al più presto nei palcoscenici che merita !! Un abbraccio di cuore a tutti...a presto”.