Verso Catania-Palermo, Sarao: "Pronti al Derby. Qualità dei rosanero indiscusse"

E’ iniziata la marcia di avvicinamento al derby fra Catania e Palermo in programma nel weekend. A parlarne, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport è l’attaccante degli etnei Manuel Sarao: “Il derby col Palermo è una partita importantissima per la città e so quanto questa società e i tifosi ci tengano a far bene in una sfida tutta siciliana. Questa è una gara che si carica da sola, ci faremo trovare pronti e daremo tutto per portare a casa il risultato, serve fare il massimo sempre. Nel derby anche di più”.

L’ex Catanzaro poi parla del Palermo e delle difficoltà iniziali del club rosanero: “I risultati iniziali sono bugiardi, il valore del Palermo è indiscusso. Lo stop forzato per la pandemia ha complicato il lavoro, ma sarà un derby anche per loro e le motivazioni arriveranno in maniera naturale”.