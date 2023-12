ufficiale Catania, c'è l'addio dell'attaccante Sarao. Ha risolto il contratto con gli etnei

Dopo 16 presenze e due reti in questa stagione l’attaccante Manuel Sarao ha salutato il Catania dove era arrivato nell’estate 2022 contribuendo con nove reti e tre assist alla risalita in Serie C. Una notizia che era nell’aria visto che poche settimane fa lo stesso tecnico Lucarelli lo aveva escluso proprio per questioni legate al mercato. Questa la nota degli etnei

"Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Manuel Sarao.

All’attaccante milanese, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali".