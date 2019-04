Il direttore sportivo della Vibonese Simone Lo Schiavo a margine dell’assemblea di Lega Pro ha parlato della possibile modifica del numero di over in squadra: La Vibonese si adeguerà alle valutazioni dell'Assemblea. Sicuramente riteniamo congruo il numero di 14 over. Le rose sono composte da 24-25 elementi, quindi 10 under e 14 over sono giusti. Ma ci adegueremo e progetteremo in modo diverso la stagione successiva, tenendo conto di questa modifica".