Vibonese, Orlandi: "Catania forte, ma ce la giochiamo a viso aperto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Alla vigilia della gara di domani contro il Catania, il tecnico della Vibonese Nevio Orlandi ha parlato in conferenza stampa, analizzando i temi principali del match:

"Zaccagno? E' un portiere interessante, ha già fatto tutta la trafila delle giovanili, collezionando anche alcune presenze con le nazionali under. Ha un campionato alle spalle ed è giocatore affidabile. Rezzi e Filogamo sono due giovani di buona prospettiva, quest'ultimo è un attaccante mancino, arriva in prestito dal Benevento, mentre il primo è una mezzala di proprietà della Lazio. E' finalmente finito il calciomercato, adesso tutti possono essere concentrati, pensando solo a giocare. Abbiamo un primo obiettivo che è quello della salvezza, una volta raggiunto vedremo il da farsi. Sicuramente ci teniamo a far crescere i giovani, soprattutto coloro che anche nella prossima stagione saranno giocatori della Vibonese. Cercheremo di aumentare il loro minutaggio. Il Catania? E' una corazzata, parliamo di una squadra di estremo valore. Ci sono elementi che hanno fatto tantissime partite in categorie superiori. E' un organico ben assemblato, noi dovremo cercare di dare il massimo, tenendo testa ad un avversario molto complicato da affrontare. Non modificheremo le nostre caratteristiche, cercheremo di fare la partita, tentando di conquistare un risultato positivo. Come si ferma il Catania? Bisogna scendere in campo con la massima attenzione ed avere la giusta mentalità, con grande spirito di sacrificio. Giocare in casa per noi è importante, cercheremo di continuare ad alimentare il nostro ottimo rendimento interno".