© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it Vicenza e Padova avrebbero messo gli occhi sugli stessi attaccanti per rinforzare il reparto offensivo. Si tratta di Andrea Nalini del Crotone e Luca Siligardi del Parma, due giocatori che al momento non sembrano intenzionati però a scendere in Serie C. I biancoscudati sperano nell’opera di convinzione di Mandorlini per portare Siligardi in Veneto, vista la comune militanza all’Hellas, mentre i biancorossi puntano a una Serie B quasi conquistata per convincerli ad accettare la Serie C.