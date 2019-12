© foto di Federico Gaetano

Il futuro dell’esterno offensivo Alessio Curcio a gennaio sarà lontano dal Vicenza dove finora non ha trovato spazio. Secondo Trivenetogoal.it sarebbero due le squadre sulle tracce del classe ‘90: il Rimini di Colella, che lo ha già allenato in passato, e la Virtus Verona, che dopo averlo cercato in estate sarebbe pronta a un nuovo assalto.