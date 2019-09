© foto di Federico De Luca

Giuseppe Magalini, ds del Vicenza, ai canali ufficiali del club ha parlato dell'acquisto di lusso chiamato Luca Rigoni, centrocampista che ha militato per tanti anni in Serie A e che arriva in terza serie proprio dalla massima categoria, e più precisamente dal Parma: "È qui perché ha scelto di tornare a Vicenza, ha fatto l’impossibile per essere qui, noi possiamo solo dirgli un grande grazie. Luca ha fatto di tutto e di più, rinunciando a molte altre opportunità, noi come società abbiamo colto l’occasione e vanno ampliati i ringraziamenti alla proprietà. Rigoni calcisticamente lo conosciamo tutti, non ha certo bisogno di presentazioni, con la sua voglia di tornare a Vicenza ci ha assolutamente convinto. Ha detto che voleva venire a Vicenza perché è un giocatore vero e voleva concludere la propria carriera vincendo qui. Il suo contratto l'abbiamo depositato alle 21.55, a cinque minuti dal termine".