Vicenza, il Sudtirol chiede 100mila euro per cedere Tait

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il Vicenza è lanciato sul mercato e ha già individuato un suo pupillo per quanto riguarda il reparto difensivo. Si tratta di Fabian Tait, terzino destro del Sudtirol, che è entrato nelle grazie del ds biancorosso Magalini e del tecnico Di Carlo. Il Sudtirol non vuole perdere il giocatore a costo zero e ha chiesto 100mila euro per il cartellino del calciatore, che ha segnato 3 gol in 36 partite nell’ultima stagione. Lo riporta Trivenetogoal.